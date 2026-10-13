Chiusura poco mossa per le Borse europee. A Milano soffrono Technoprobe e STM

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, penalizzate dalla nuova ondata di vendite sul comparto tecnologico e dai dubbi sulla sostenibilità degli investimenti legati all'intelligenza artificiale, mentre i rendimenti dei governativi registrano un moderato rintracciamento.
Oggi il focus è stato sull'inizio della stagione delle trimestrali negli Stati Unit
i. JPMorgan Chase
ha registrat
o un utile trimestrale inferiore alle attese, poiché la volatilità del mercato rallenta l'attività di M%A e di negoziazione obbligazionaria. Goldman Sachs
ha riportato
un utile del terzo trimestre superiore alle attese, con le commissioni dell'investment banking che aumentano del 21%. Citigroup
ha comunicato
un balzo del 40% nell'utile del terzo trimestre, trainato da ricavi più consistenti nelle attività di investment banking, servizi e gestione patrimoniale. Wells Fargo
ha segnalato
un aumento dell'utile nel terzo trimestre e che i propri clienti stanno andando bene nonostante l'incertezza economica. Domani anche Morgan Stanley
e Bank of America
pubblicheranno i propri risultati prima dell'apertura dei mercati.Cambi, tassi e commodities
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,54%.
Scende lo spread
, attestandosi a +108 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 4,55%.Indici europei Nello scenario borsistico europeo
senza slancio Francoforte
, che negozia con un -0,07%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,06%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,07%.
Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 50.057 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 52.627 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,35%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,37%).Migliori e peggiori a Milano Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Telecom Italia
, che segna un forte rialzo del 2,99%. Unipol
avanza dell'1,93%. Si muove in territorio positivo A2A
, mostrando un incremento dell'1,55%. Bilancio positivo per Banca Mediolanum
, che vanta un progresso dell'1,22%.
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Technoprobe
, che ha archiviato la seduta a -5,10%. Sessione nera per STMicroelectronics
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%. Sotto pressione Avio
, con un forte ribasso del 2,40%. Soffre Prysmian
, che evidenzia una perdita del 2,20%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, NewPrinces
(+9,86%), Comer Industries
(+4,12%), De' Longhi
(+3,00%) e Carel Industries
(+2,90%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su SOL
, che ha archiviato la seduta a -2,91%. Preda dei venditori Philogen
, con un decremento del 2,30%. Si concentrano le vendite su Maire
, che soffre un calo del 2,20%. Vendite su Alerion Clean Power
, che registra un ribasso dell'1,55%.