Timido aumento in Piazza Affari insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, in un'Europa in frazionale rialzo. Giornata all'insegna dei frazionali rialzi per i listini azionari europei. A Milano, che si allinea al resto dell'Europa, fanno meglio Telecom Italia , Unipol , Inwit e A2A , in coda invece Technoprobe e STM , che risentono dei nuovi timori sugli investimenti in AI dopo le parole dell'Ad di Broadcom. Intanto l'attenzione degli investitori ora punta alla nuova stagione delle trimestrali che prende avvio negli Usa con le grandi banche, a cominciare da oggi con JP Morgan , Wells Fargo , Citigroup e Goldman Sachs .



Sul fronte interno, il FMI ha migliorato le previsioni di crescita dell'Italia di 0,3 punti percentuali, portandole dallo 0,5% allo 0,8% nel 2026, mentre si stima una crescita più elevata di 0,1 punti anche nel 2027 allo 0,6%.



Sul fronte macro, confermata in aumento l'inflazione in Germania a settembre 2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'Ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 3,3% su base annua, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente. Domani negli Stati Uniti è in calendario l'indice dei prezzi al consumo di settembre.



Cambi, commodity, tassi



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,29%. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.183,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,84%, scendendo fino a 92,02 dollari per barile.



Scende lo spread , attestandosi a +109 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,53%.



Indici europei



Tra le principali Borse europee guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,27%, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,70%, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a +0,17%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,40%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 52.803 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,35%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,04%).



Migliori e peggiori titoli di Piazza Affari



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Telecom Italia , che segna un forte rialzo del 2,72%.



Unipol avanza del 2,33%.



Si muove in territorio positivo Unicredit , mostrando un incremento dell'1,85%.



Denaro su A2A , che registra un rialzo dell'1,85%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe , che continua la seduta con -3,66%.



Si concentrano le vendite su STMicroelectronics , che soffre un calo del 3,37%.



Vendite su Moncler , che registra un ribasso dell'1,61%.



Piccola perdita per Stellantis , che scambia con un -1,17%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+7,24%), Comer Industries (+4,81%), Brembo (+2,21%) e BFF Bank (+1,89%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su LU-VE Group , che continua la seduta con -2,02%.



Seduta negativa per TXT E-solutions , che mostra una perdita dell'1,95%.



Tentenna WIIT , che cede l'1,20%.



Sostanzialmente debole Ferragamo , che registra una flessione dello 0,95%.





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