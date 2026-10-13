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Borse europee deboli con vendite sul settore tech. Scendono i rendimenti obbligazionari

Oggi il focus è sulle trimestrali delle banche USA

Commento, Finanza, Spread
Borse europee deboli con vendite sul settore tech. Scendono i rendimenti obbligazionari
(Teleborsa) - Sono poco mosse le Borse europee, Piazza Affari compresa, penalizzate dalla nuova ondata di vendite sul comparto tecnologico e dai dubbi sulla sostenibilità degli investimenti legati all'intelligenza artificiale, mentre i rendimenti dei governativi registrano un moderato ritracciamento.

Oggi il focus è sull'inizio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. JPMorgan Chase ha registrato un utile trimestrale inferiore alle attese, poiché la volatilità del mercato rallenta l'attività di M%A e di negoziazione obbligazionaria. Goldman Sachs ha riportato un utile del terzo trimestre superiore alle attese, con le commissioni dell'investment banking che aumentano del 21%. Citigroup ha comunicato un balzo del 40% nell'utile del terzo trimestre, trainato da ricavi più consistenti nelle attività di investment banking, servizi e gestione patrimoniale. Wells Fargo ha segnalato un aumento dell'utile nel terzo trimestre e che i propri clienti stanno andando bene nonostante l'incertezza economica. Domani anche Morgan Stanley e Bank of America pubblicheranno i propri risultati prima dell'apertura dei mercati.

Cambi, tassi e commodities

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.171,7 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +109 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,55%.

Gli indici europei

Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,08%, poco mosso Londra, che mostra un +0,01%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,13%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 50.059 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 52.632 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,25%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,3%).

I titoli a Milano

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+5,07%), Unipol (+1,81%), A2A (+1,42%) e Unicredit (+1,19%).

Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -3,18%. Scivola Technoprobe, con un netto svantaggio del 3,12%. In rosso Lottomatica, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%. Spicca la prestazione negativa di Stellantis, che scende dell'1,71%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, NewPrinces (+8,39%), Comer Industries (+3,89%), BFF Bank (+3,78%) e Carel Industries (+2,36%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL, che ottiene -1,71%. Sottotono Maire che mostra una limatura dell'1,42%. Deludente Alerion Clean Power, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca LU-VE Group, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.

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