Borse europee deboli con vendite sul settore tech. Scendono i rendimenti obbligazionari

(Teleborsa) - Sono poco mosse le Borse europee, Piazza Affari compresa
, penalizzate dalla nuova ondata di vendite sul comparto tecnologico e dai dubbi sulla sostenibilità degli investimenti legati all'intelligenza artificiale, mentre i rendimenti dei governativi registrano un moderato ritracciamento.
Oggi il focus è sull'inizio della stagione delle trimestrali negli Stati Unit
i. JPMorgan Chase
ha registrat
o un utile trimestrale inferiore alle attese, poiché la volatilità del mercato rallenta l'attività di M%A e di negoziazione obbligazionaria. Goldman Sachs
ha riportato
un utile del terzo trimestre superiore alle attese, con le commissioni dell'investment banking che aumentano del 21%. Citigroup
ha comunicato
un balzo del 40% nell'utile del terzo trimestre, trainato da ricavi più consistenti nelle attività di investment banking, servizi e gestione patrimoniale. Wells Fargo
ha segnalato
un aumento dell'utile nel terzo trimestre e che i propri clienti stanno andando bene nonostante l'incertezza economica. Domani anche Morgan Stanley
e Bank of America
pubblicheranno i propri risultati prima dell'apertura dei mercati.Cambi, tassi e commodities
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.171,7 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +109 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,55%.Gli indici europei Nello scenario borsistico europeo
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,08%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,01%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato -0,13%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 50.059 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 52.632 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,25%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,3%).I titoli a Milano
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Telecom Italia
(+5,07%), Unipol
(+1,81%), A2A
(+1,42%) e Unicredit
(+1,19%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -3,18%. Scivola Technoprobe
, con un netto svantaggio del 3,12%. In rosso Lottomatica
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%. Spicca la prestazione negativa di Stellantis
, che scende dell'1,71%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, NewPrinces
(+8,39%), Comer Industries
(+3,89%), BFF Bank
(+3,78%) e Carel Industries
(+2,36%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL
, che ottiene -1,71%. Sottotono Maire
che mostra una limatura dell'1,42%. Deludente Alerion Clean Power
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca LU-VE Group
, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.