Francoforte: performance negativa per AIXTRON

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , in flessione del 2,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di AIXTRON rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,96 Euro con area di resistenza individuata a quota 34,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 33,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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