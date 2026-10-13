Londra: andamento rialzista per Barratt Redrow
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore residenziale britannico, con una variazione percentuale del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Barratt Redrow rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,933 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,997. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,892.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```