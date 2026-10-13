Londra: andamento rialzista per Barratt Redrow

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore residenziale britannico , con una variazione percentuale del 2,06%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Barratt Redrow rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,933 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,997. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,892.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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