Londra: brillante l'andamento di Barratt Redrow

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore residenziale britannico , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,81%.



La tendenza ad una settimana di Barratt Redrow è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,949 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,04. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,892.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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