Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una variazione percentuale del 2,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Melrose Industries sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,922 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,834. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```