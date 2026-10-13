Londra: scambi al rialzo per Diageo
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda di bevande alcoliche, che avanza bene dell'1,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Diageo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,19 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 16,92. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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