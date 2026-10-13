Mercato immobiliare USA, vendita di case esistenti in crescita a settembre

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a settembre un incremento dell'1,5% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -3,2% riportato ad agosto.



Sono state vendute 3,99 milioni di abitazioni rispetto ai 3,93 milioni di agosto e rispetto alle 3,96 milioni attese.



Su base annua, le vendite sono scese del 2,2%.

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