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Mercato immobiliare USA, vendita di case esistenti in crescita a settembre

Finanza, Macroeconomia
Mercato immobiliare USA, vendita di case esistenti in crescita a settembre
(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a settembre un incremento dell'1,5% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -3,2% riportato ad agosto.

Sono state vendute 3,99 milioni di abitazioni rispetto ai 3,93 milioni di agosto e rispetto alle 3,96 milioni attese.

Su base annua, le vendite sono scese del 2,2%.
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