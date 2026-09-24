Appuntamenti macroeconomici del 24 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 24/09/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,9 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 103 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 86 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 9,2%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,1 punti; preced. 88,8 punti)
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -255 Mld $; preced. -226,8 Mld $)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 201K unità; preced. 196K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 615K unità; preced. 607K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -10,5%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 50 Mld piedi cubi; preced. 44 Mld piedi cubi)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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