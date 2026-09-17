Appuntamenti macroeconomici del 17 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 17/09/2026
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 30,5 punti; preced. 47,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 208K unità; preced. 206K unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 4,3%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -12,4%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,31 Mln unità; preced. 1,24 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 71,2 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 2%; preced. -2,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 49 Mld piedi cubi; preced. 40 Mld piedi cubi)
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