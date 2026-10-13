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USA, Vendita case esistenti in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case esistenti in settembre
USA, Vendita case esistenti in settembre pari a 3,99 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 3,93 Mln unità (la previsione era 3,95 Mln unità).
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