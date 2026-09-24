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Dow Jones 18:27
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Vendita case nuove USA in agosto

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Vendita case nuove USA in agosto
USA, Vendita case nuove in agosto pari a 684K unità, in aumento rispetto al precedente 643K unità (la previsione era 615K unità).
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