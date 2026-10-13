Milano 9:39
50.184 +0,30%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:40
10.759 +0,96%
25.327 +0,20%

Appuntamenti macroeconomici del 13 ottobre 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 13 ottobre 2026
(Teleborsa) -
Martedì 13/10/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 3,98 Mln unità)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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