Appuntamenti macroeconomici del 13 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 13/10/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 3,98 Mln unità)
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