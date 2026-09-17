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USA, Vendita case in corso (MoM) in agosto

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USA, Vendita case in corso (MoM) in agosto
USA, Vendita case in corso in agosto su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -2,6% (la previsione era +2%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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