Parigi: brillante l'andamento di Pernod Ricard
(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 2,53%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pernod Ricard rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo del produttore di vini e alcolici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 64,53 Euro e primo supporto individuato a 63,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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