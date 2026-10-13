Parigi: brillante l'andamento di Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici , che guadagna bene, con una variazione del 2,53%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pernod Ricard rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo del produttore di vini e alcolici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 64,53 Euro e primo supporto individuato a 63,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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