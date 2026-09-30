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Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici, con una variazione percentuale dell'1,97%.
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