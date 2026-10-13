Petrolio, OPEC+: l'Arabia Saudita traina la ripresa della produzione nonostante la guerra con l'Iran

L'Organizzazione rivede al ribasso le stime sulla domanda per il 2026 e al rialzo quelle per il 2027

(Teleborsa) - Il gruppo dei produttori di petrolio OPEC+ (che comprende l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e alleati come la Russia) ha registrato un forte aumento della produzione a settembre, trainato dalla crescita dell’Arabia Saudita nonostante le persistenti interruzioni delle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz causate dalla guerra con l’Iran.



Secondo quanto comunicato nel rapporto mensile, l'Organizzazione ha prodotto in media 39,07 milioni di barili al giorno a settembre, con un incremento di circa 900.000 barili al giorno rispetto ad agosto.



I dati si aggiungono ai segnali registrati nelle ultime settimane di una ripresa delle forniture petrolifere dal Golfo Persico. Le spedizioni restano tuttavia inferiori ai livelli precedenti all’inizio della guerra con l’Iran, alla fine di febbraio 2026.



La compagnia petrolifera statale saudita Aramco ha aumentato a settembre i carichi di petrolio dai terminali di esportazione del Golfo, dopo che un attacco all’oleodotto East-West aveva interrotto le spedizioni attraverso il Mar Rosso.



L’Arabia Saudita, principale produttore dell’OPEC, ha comunicato all’organizzazione di aver prodotto 8,372 milioni di barili al giorno a settembre, oltre 2 milioni di barili al giorno in più rispetto ad agosto.



Prezzi del petrolio in forte aumento a settembre

Il rapporto mensile dell’OPEC evidenzia un aumento significativo dei prezzi del greggio a settembre.



Il valore dell’OPEC Reference Basket (ORB) è cresciuto di 24,15 dollari al barile rispetto ad agosto, raggiungendo una media di 110,59 dollari al barile.



Anche i principali benchmark petroliferi hanno registrato incrementi: Brent, il contratto front-month è aumentato di 13,94 dollari al barile, raggiungendo una media di 102,02 dollari; WTI, il contratto front-month è cresciuto di 13,24 dollari al barile, attestandosi a una media di 95,69 dollari. Oman, il contratto front-month del GME Oman è aumentato di 26,65 dollari al barile, raggiungendo una media di 114,53 dollari.



Nel corso del mese, le curve forward dei tre principali benchmark petroliferi si sono accentuate. Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, le interruzioni dei flussi regionali di greggio e la forte domanda di barili con consegna immediata hanno spinto i prezzi delle scadenze più vicine al rialzo rispetto a quelli delle scadenze successive.



Nella prima metà di settembre, hedge fund e altri gestori di fondi hanno aumentato complessivamente le posizioni nette lunghe sui contratti ICE Brent e NYMEX WTI, mentre i prezzi del greggio salivano e le preoccupazioni sulle forniture si intensificavano. Nella seconda metà del mese, le posizioni sono state invece ridotte.



La produzione russa diminuisce a settembre

Al contrario dell’Arabia Saudita, la produzione petrolifera della Russia è diminuita di 38.000 barili al giorno nel mese di settembre, secondo il testo originale della notizia.



La produzione russa è in calo a causa degli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche del Paese, comprese le raffinerie di petrolio.



Domanda mondiale: stime riviste per il 2026 e il 2027

L’OPEC ha rivisto al ribasso per il sesto mese consecutivo le proprie previsioni di crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2026, mentre ha aumentato quelle per il 2027, citando la necessità di ricostituire le scorte esaurite a causa della guerra con l’Iran.



Secondo il rapporto mensile, la domanda mondiale di petrolio dovrebbe crescere di circa 0,2 milioni di barili al giorno nel 2026 rispetto all’anno precedente, a seguito di una lieve revisione al ribasso rispetto alla valutazione del mese precedente. La domanda nei Paesi OCSE è prevista in diminuzione di circa 0,2 milioni di barili al giorno, mentre quella nei Paesi non OCSE dovrebbe aumentare di circa 0,4 milioni.



Per il 2027, l’OPEC prevede una crescita della domanda mondiale di circa 2,6 milioni di barili al giorno, con una media di 108,3 milioni di barili al giorno. La stima è stata rivista al rialzo rispetto al mese precedente. Nei Paesi OCSE, la domanda dovrebbe aumentare di circa 0,5 milioni di barili al giorno, mentre nei Paesi non OCSE è prevista una crescita di circa 2 milioni.



"Ciò presuppone che la domanda di petrolio nel 2026 rallenti effettivamente, come attualmente previsto, e che il prossimo anno sia ulteriormente sostenuta dalla necessità di ricostituire le scorte di petrolio", ha dichiarato l’OPEC.



Offerta mondiale: crescita prevista anche al di fuori dell'OPEC+

Per quanto riguarda l’offerta, l’OPEC prevede che la produzione di liquidi petroliferi dei Paesi che non partecipano alla Dichiarazione di cooperazione (DoC) aumenti di circa 0,6 milioni di barili al giorno nel 2026 rispetto all’anno precedente, una stima invariata rispetto al rapporto del mese precedente.



I principali contributi alla crescita dovrebbero provenire da Brasile, Stati Uniti, Canada e Argentina.



Anche per il 2027 è prevista una crescita di circa 0,6 milioni di barili al giorno nei Paesi non partecipanti alla DoC. In questo caso, i principali fattori di incremento dovrebbero essere Qatar, Canada, Brasile e Argentina.



I liquidi del gas naturale (NGL) e i liquidi non convenzionali prodotti dai Paesi partecipanti alla DoC dovrebbero aumentare di circa 0,1 milioni di barili al giorno nel 2026, raggiungendo una media di 8,8 milioni di barili al giorno.



Per il 2027 è previsto un ulteriore incremento di circa 0,1 milioni di barili al giorno, fino a una media di circa 8,9 milioni.



Scorte petrolifere utilizzate per contenere le pressioni sul mercato

I governi e le società energetiche hanno attinto alle riserve petrolifere per alleviare le pressioni su un mercato globale che quest’anno deve affrontare interruzioni delle forniture senza precedenti a causa delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina.



La necessità di ricostituire le scorte esaurite rappresenta, secondo l’OPEC, uno dei fattori destinati a sostenere la crescita della domanda mondiale di petrolio nel 2027.

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