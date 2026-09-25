Iniziative Bresciane, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 14,8 euro per azione (dai precedenti 16 euro) il target price su Iniziative Bresciane - INBRE , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 69%.



Gli analisti hanno scritto che il primo semestre del 2026 ha risentito di condizioni idrologiche meno favorevoli, con una produzione di energia in calo a doppia cifra su base annua. Tuttavia, prezzi dell'energia favorevoli e l'entrata in esercizio di nuova capacità hanno limitato la flessione dei ricavi all'8% su base annua e sostenuto un solido margine EBITDA del 62%.



A seguito di una performance nel primo semestre 2026 inferiore alle attese, Intesa ha ridotto in via prudenziale le stime per il 2026 (ricavi -22%, EBITDA -28%), confermando sostanzialmente invariate le previsioni per il biennio 2027-28, grazie a una consistente pipeline di progetti idroelettrici in fase di sviluppo.



"Nonostante l'adozione di ipotesi di valutazione più conservative, confermiamo il rating "Buy", supportato dalla prevista ripresa della redditività man mano che le condizioni meteorologiche avverse torneranno alla normalità", si legge nella ricerca.

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