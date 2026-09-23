Italian Wine Brands: Banca Akros conferma Buy, target price a 22 euro

(Teleborsa) - Banca Akros conferma il giudizio Buy su Italian Wine Brands , riducendo però il target price a 22 dai precedenti 29, alla luce di stime più prudenti e di uno scenario operativo più realistico.



Nel primo semestre 2026 i ricavi sono scesi del 16,3% a 175,3 milioni, con volumi in calo del 2,5%, mentre l’EBITDA adjusted è diminuito del 12,8% a 19,1 milioni, con margine al 10,9%. La flessione delle vendite ha interessato tutti i canali, con il distance selling in calo del 16,3% e il wholesale del 2,6%.



La PFN ex IFRS 16 è migliorata a 72,4 milioni, mentre il free cash flow è stato negativo per 16,2 milioni, principalmente per gli anticipi ai fornitori di uva e vino finalizzati a ottenere condizioni di acquisto più favorevoli.



Banca Akros evidenzia la buona performance dei Top Brands, in crescita del 6,6% per volumi e ricavi, e segnala che le valutazioni più contenute potrebbero favorire nuove operazioni di M&A.



Alla luce del rallentamento, le stime 2026 sono state ridotte a 378 milioni di ricavi e 42,5 milioni di EBITDA, con un impatto sull’EPS 2026-28 del -24/-28%. L’aggiornamento del DCF porta quindi il target price a 22, mentre viene mantenuto il Buy. I principali driver di rischio e upside restano legati all’andamento delle vendite.

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