STM, Equita abbassa target price per effetto tassi e conferma Buy prima dei conti

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 63 euro per azione (dai precedenti 66 euro) il target price su STM , colosso italo-francese dei semiconduttori, con revisione di stime più che compensata dall’effetto tassi. STM, su cui è stata confermata la raccomandazione "Buy", tratta a circa 20x/13x P/E 2027/28. "Riteniamo che i messaggi sui ricavi e la maggiore visibilità sulla domanda possano supportare la performance del titolo", si legge nella ricerca.



Dopo la presentazione del CFO di settimana scorsa e un contatto con la società, Equita ritiene che il momentum resti positivo sui ricavi, con buona visibilità entrando nel 2027 grazie a trend strutturali (AI/LEO) e progressiva ripresa delle aree più cicliche. Sul fronte margini, STM ha confermato un recupero graduale nel 2027. Sul 2028 Equita alza il gross margin da 42% a 42,9% (consensus a 43,6%) per riflettere il messaggio del management di miglioramento di almeno 400bps YoY con la chiusura dei fabs meno efficienti al termine del piano di upgrade.

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