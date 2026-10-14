Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 107,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 112,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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