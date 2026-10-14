Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 107,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 112,97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)