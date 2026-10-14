Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 177,413. Supporto stimato a 177,073. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 177,753.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)