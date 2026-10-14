Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
La giornata del 13 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in calo a 30.020,5.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29.647,4. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.253. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 30.858,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)