Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
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Dow Jones 13-ott
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Londra 13-ott
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Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto -0,17%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 158,692. Rischio di discesa fino a 157,904 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 159,48.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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