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Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,43%

L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 3.797,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,43%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,43%, a quota 3.797,24 in apertura.
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