Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,47%

Hang Seng a 24.384,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,47%
Indice Hang Seng +0,47% a quota 24.384,95 all'apertura pomeridiana.
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