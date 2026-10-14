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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,03%)

Il Dow Jones esordisce a 51.684,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,03%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,03%, a quota 51.684,75 in apertura.
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