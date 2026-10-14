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Borsa: Londra, apertura -0,03%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,03%
Indice FTSE-100 -0,03% a quota 10.647,58 dopo l'apertura.
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