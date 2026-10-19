Borsa: Londra, apertura -0,27%

Milano 11:39
49.131 -1,46%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:39
10.790 -0,84%
Francoforte 11:39
25.349 -1,07%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,27% a quota 10.852,79 dopo l'apertura.
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