Borsa: Londra, apertura -0,78%

Milano 11:10
49.409 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:10
10.418 -0,38%
Francoforte 11:10
24.921 -0,73%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,78% a quota 10.377,23 dopo l'apertura.
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