Borsa: Londra, apertura +0,52%

Milano 10:37
51.420 +1,18%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:37
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Francoforte 10:37
25.457 +0,80%

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