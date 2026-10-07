Milano 10:10
50.671 -1,15%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:10
10.505 -0,35%
Francoforte 10:10
25.278 -0,67%

Borsa: Londra, apertura -0,37%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,37%
Indice FTSE-100 -0,37% a quota 10.502,44 dopo l'apertura.
Condividi
```