Milano 17:35
49.857 +0,93%
Nasdaq 19:44
29.346 -1,97%
Dow Jones 19:44
52.059 -0,23%
Londra 17:35
10.882 +0,38%
Francoforte 17:35
25.623 +0,95%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,38%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.881,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,38%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,38% e chiude a 10.881,9 punti.
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