Unicredit, rumours: Diederich tra i papabili come nuovo ceo di Commerzbank

Per subentrare a Bettina Orlopp

(Teleborsa) - Michael Diederich, entrato un anno fa in Deutsche Bank assumendo il ruolo di co-responsabile globale della divisione corporate bank, sarebbe tra i nomi papabili per subentrare a Bettina Orlopp nel ruolo di amministratore delegato di Commerzbank .



E' quanto emerge da rumour riportati da quotidiano finanziario Handelsblatt, secondo cui a valutare questa candidatura è Unicredit che si appresta a prendere il controllo della banca tedesca, dopo essersi assicurata una quota di poco inferiore al 50%, ottenendo di fatto la maggioranza dei voti nelle assemblee degli azionisti.



Orcel ha dichiarato che l'operazione si concretizzerà una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni normative, che, secondo le previsioni della banca, potrebbero arrivare entro la fine dell'anno.



Nel frattempo, il Governo tedesco intende però ottenere dall'amministratore delegato di UniCredit una serie di impegni concreti a seguito dei recenti colloqui, prima che si proceda con gli ulteriori passi verso l'acquisizione.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, i funzionari governativi tedeschi ritengono che le parti possano trovare un punto d'incontro sull'accordo dopo il vertice tra il Ministro delle Finanze Lars Klingbeil e Orcel, sebbene Berlino si aspetti ora dall'istituto italiano alcune rassicurazioni, ad esempio, sul mantenimento della quotazione in borsa di Commerzbank e della sua sede di Francoforte, oltre che sui posti di lavoro.



UniCredit dovrebbe inoltre impegnarsi ad espandere l'attività di Commerzbank con le piccole e medie imprese.

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