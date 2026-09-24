Orlopp: Commerz potrebbe acquisire HVB nell'ambito della fusione con UniCredit

(Teleborsa) - Commerzbank potrebbe potenzialmente acquisire HVB, la controllata tedesca di UniCredit , tramite uno scambio azionario, mentre le due banche lavorano a una possibile fusione. Lo ha detto la CEO di Commerzbank, Bettina Orlopp, intervenendo alla BofA Financials CEO Conference.



Tale struttura rappresenta una delle diverse "opzioni sul tavolo" per incrementare la partecipazione di UniCredit in Commerzbank, ha precisato, secondo quanto riferisce Reuters.



Orlopp ha spiegato che tra le altre modalità per strutturare l'operazione figurano una semplice fusione tra Commerzbank e UniCredit, oppure il lancio da parte di UniCredit di una nuova offerta agli azionisti di Commerzbank ancora presenti nel capitale - "molto probabilmente con un premio" - per portare la propria partecipazione oltre la soglia del 90%. "Tutte e tre le opzioni fondamentali sono sul tavolo", ha sottolineato.

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