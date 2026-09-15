UniCredit scende in Borsa: RBC avvia copertura prevedendo margini limitati per re-rating nel breve

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per UniCredit , colosso bancario italiano, dopo che stamattina RBC ha avviato la copertura con raccomandazione "Sector perform" e un target price di 90 euro per azione, citando rischi a breve termine e una minore visibilità sugli utili mentre la banca consolida l'acquisizione di Commerzbank .



"Confidiamo nella capacità di UniCredit di realizzare le sinergie di costo previste, ma l'incertezza persistente sull'erosione dei ricavi incide sulla visibilità degli utili in questa fase", si legge nella ricerca della banca d'affari, che esprime anche dubbi sulla possibilità di un miglioramento della guidance rispetto all'attuale obiettivo per il 2028, fissato a un livello "ben superiore" ai 13 miliardi di euro.



Peggiora la performance di Unicredit , con un ribasso dell'1,27%, portandosi a 83,4 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 82,31 e successiva a quota 81,22. Resistenza a 84,2.

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