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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks
In lieve calo l'indice bancario europeo, che continua la giornata sotto la parità a 292,44 punti.
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