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Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Oil & Gas
Cede alle vendite il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 608,49 punti.
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