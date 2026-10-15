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Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Oil & Gas
Si abbattono le vendite sul comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 594,89 punti, in forte calo dell'1,80%.
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