Francoforte: andamento sostenuto per TKMS

(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di sottomarini e navi militari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TKMS più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della società tedesca di difesa navale si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 80,1 Euro. Supporto stimato a 77,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 82,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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