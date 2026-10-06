Francoforte: andamento negativo per TKMS

(Teleborsa) - Pressione sul costruttore di sottomarini e navi militari , che tratta con una perdita del 2,60%.



La tendenza ad una settimana di TKMS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della società tedesca di difesa navale si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 80,07 Euro. Supporto stimato a 77,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 82,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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