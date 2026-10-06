Milano 14:25
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Francoforte: andamento negativo per TKMS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per TKMS
Ribasso composto e controllato per il costruttore di sottomarini e navi militari, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
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