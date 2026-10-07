Francoforte: scambi negativi per TKMS
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di sottomarini e navi militari, che mostra un decremento dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TKMS, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società tedesca di difesa navale segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,47 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 77,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 73,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```