Francoforte: scambi negativi per TKMS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di sottomarini e navi militari , che mostra un decremento dell'1,82%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TKMS , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società tedesca di difesa navale segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,47 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 77,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 73,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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