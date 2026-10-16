Francoforte: positiva la giornata per TKMS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di sottomarini e navi militari , con una variazione percentuale del 2,48%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TKMS più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della società tedesca di difesa navale si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 83,17 Euro. Supporto stimato a 81,37. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 84,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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