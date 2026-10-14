Galderma acquista ZO Skin Health per 1,5 miliardi di dollari

Blackstone e famiglia fondatrice Obagi sono tra i soci venditori

(Teleborsa) - Galderma , colosso svizzero attivo nel settore della dermatologia e nel quale L'Oréal detiene una quota del 20%, ha raggiunto un accordo per acquisire ZO Skin Health da azionisti tra i quali Blackstone e la famiglia fondatrice Obagi.



Grazie a questa intesa, sulla base di un enterprise value di 1,5 miliardi di dollari in un'operazione interamente in contanti, il gruppo amplierà il portafoglio di prodotti per la cura della pelle distribuiti negli Stati Uniti.



L'amministratore delegato di Galderma, Flemming Ornskov, ha dichiarato: "Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo importante verso la creazione del portfolio dermatologico più innovativo al mondo, rafforzando la nostra offerta in un settore in cui vantiamo già competenze significative. ZO Skin Health apporta solide credenziali cliniche, un approccio distintivo basato su protocolli e una posizione di fiducia tra dermatologi e chirurghi plastici."



Shary Moalemzadeh, senior managing director di Blackstone, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver collaborato con il Dott. Obagi e il team di ZO Skin Health durante un importante periodo di crescita, in cui l'azienda ha più che raddoppiato il proprio fatturato. Li ringraziamo per la loro dedizione e siamo certi che ZO Skin Health sia ben posizionata per continuare a perseguire la propria missione insieme a Galderma."





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