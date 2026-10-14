Germania, a settembre accelerano ancora i prezzi al ingrosso

+1,9% m/m e +8,7% a/a

(Teleborsa) - Accelerano ancora i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano a settembre un aumento dell'1,9% su base mensile, dopo il +0,9% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis).



Il dato è anche superiore alle attese degli analisti che stimavano un +0,6%.



I prezzi all'ingrosso su base annuale accelerano al +8,7% contro il +6,8% registrato ad agosto. A luglio si era registrato un aumento del 5,3%. Come nei mesi precedenti, l'aumento dei prezzi registrato a settembre è stato attribuibile al conflitto in Iran e in Medio Oriente, che ha comportato un aumento dei prezzi all'ingrosso dei prodotti energetici e dei beni intermedi, in particolare dei metalli.

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