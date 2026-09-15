Milano 14:19
51.621 -0,02%
Nasdaq 14-set
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Dow Jones 14-set
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Londra 14:19
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Francoforte 14:19
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Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in agosto

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Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in agosto
Germania, Prezzi ingrosso in agosto su base annuale (YoY) +6,8%, in aumento rispetto al precedente +5,3%.
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