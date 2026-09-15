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Prezzi ingrosso Germania (MoM) in agosto

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Prezzi ingrosso Germania (MoM) in agosto
Germania, Prezzi ingrosso in agosto su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
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