AATech, accordo con Lazio Innova per programma di accelerazione da 2,5 milioni cofinanziato

(Teleborsa) - AATech , tech builder attivo nel Fintech quotato su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con Lazio Innova, che gestisce il fondo VENTURE TECH Lazio della Regione Lazio cofinanziato dal PR FESR 2021-2027, il contratto di associazione in partecipazione finalizzato all'avvio del programma "AATECH - Building an AI Infrastructure for Financial Services".



L'iniziativa sarà dedicata allo sviluppo del programma di accelerazione "Building an AI Infrastructure for Financial Services", con l'obiettivo di selezionare e supportare attraverso apporti di capitale e servizi cinque startup innovative operanti o interessate a sviluppare la propria attività nella Regione Lazio, con focus sulle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione applicata ai servizi finanziari.



Il programma prevede una dotazione complessiva pari a 2,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro apportati da VENTURE TECH Lazio e 1 milione di euro da AATech in qualità di co-investitore. L'investimento programmato per ciascuna startup è pari a 500.000 euro per la sottoscrizione di strumenti di equity di nuova emissione. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo un rapporto di co-investimento fisso: 60% da Venture Tech Lazio e 40% AATech. L’avvio operativo del programma è previsto nel secondo semestre del 2026, con durata complessiva di 120 mesi; il periodo di investimento si concluderà entro il 30 giugno 2029, con facoltà di proroga di ulteriori 6 mesi su richiesta di AATech.



"La sottoscrizione dell'accordo con Lazio Innova rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo di AATech - ha detto l'AD Alessandro Andreozzi - Il programma ci consentirà di affiancare startup ad elevato potenziale tecnologico, valorizzando competenze industriali, capacità di investimento e know-how nel settore finanziario. Riteniamo che l'intelligenza artificiale rappresenti una delle principali direttrici di innovazione del mercato e intendiamo contribuire alla crescita di un ecosistema imprenditoriale capace di generare valore tecnologico e industriale nel lungo periodo".

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